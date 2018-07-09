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Пожар произошел на территории авиационного завода в Иркутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На территории Иркутского авиационного завода произошел крупный пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Инцидент произошел в понедельник, 9 июля, в лакокрасочном цехе завода. Его площадь составляет 800 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работают пожарные расчеты. Из цеха эвакуированы 50 человек.

Ранее пресс-служба администрация Приморского края сообщила, что в районе села Дружба загорелся автомобиль «Урал», который, предположительно, был гружен боеприпасами. Спасатели ликвидировали возгорание в 07:53 мск. Данных о пострадавших не поступало.

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