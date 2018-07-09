В Приморье загорелся грузовик с боеприпасами

Автомобиль «Урал», предположительно, груженный боеприпасами, загорелся в районе села Дружба в Приморье. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Спасатели ликвидировали возгорание. Территория, прилегающая к месту инцидента, оцеплена.

«По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, автомобиль горел в 50 км от поселка Пограничный в районе села Дружба. Возгорание было ликвидировано в 07:53 мск», — отмечается в сообщении администрации.

28 жителей близлежащих домов эвакуировали, дорога в районе потушенного возгорания остается перекрытой, территорию обследуют военные.

В апреле около города Тяньшуй в китайской провинции Ганьсу грузовик, перевозивший химические вещества, загорелся на скоростной трассе после ДТП.