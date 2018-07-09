Прямой эфир

В Приморье загорелся грузовик с боеприпасами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль «Урал», предположительно, груженный боеприпасами, загорелся в районе села Дружба в Приморье. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Спасатели ликвидировали возгорание. Территория, прилегающая к месту инцидента, оцеплена.

«По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, автомобиль горел в 50 км от поселка Пограничный в районе села Дружба. Возгорание было ликвидировано в 07:53 мск», — отмечается в сообщении администрации.

28 жителей близлежащих домов эвакуировали, дорога в районе потушенного возгорания остается перекрытой, территорию обследуют военные.

В апреле около города Тяньшуй в китайской провинции Ганьсу грузовик, перевозивший химические вещества, загорелся на скоростной трассе после ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Площадь пожара на военном полигоне в Удмуртии удвоилась
Военные очистили от боеприпасов горный полигон в Южной Осетии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017