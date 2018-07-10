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В Петербурге исправили испорченное вандалами граффити c Черчесовым

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Уличные художники исправили граффити с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге, которое было испорчено вандалами, сообщает телеканал «78».

На предыдущем варианте специалист показывал жестом букву L, теперь же Черчесов «отдает честь».

Ранее стало известно, что неизвестные «отрезали» указательный палец на граффити. По данным Championat.com, за акцией столи болельщики петербургского «Зенита», поскольку им не понравилось, что специалист показывает букву L, символизирующую «Легию». Черчесов тренировал польский клуб с 2015 по 2016 год.

Граффити с портретом главного тренера сборной России появилось в Петроградском районе Петербурга в июне текущего года. Авторы отмечали, что таким образом хотели выразить признательность специалисту за вклад в успехи национальной команды.

Сборная России на чемпионате мира – 2018 продемонстрировала лучший результат в своей истории, попав в восьмерку сильнейших команд планеты. Футболисты выбыли на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти хорватам.

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