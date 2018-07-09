Черчесов назвал своего фаворита на следующих матчах чемпионата

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не станет смотреть матчи полуфинала и финала чемпионата мира, но будет болеть за команду Бельгии. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Наставник отрицательно ответил на вопрос, будет ли он следить за дальнейшим ходом чемпионата. «Но буду болеть за бельгийцев, потому что Роберто [Мартинес], их тренер, мне симпатичен, к тому же мы знакомы», — отметил Черчесов.

По его словам, он виделся с Мартинесом, когда летал к российскому вратарю бельгийского клуба Брюгге Владимиру Габулову.

7 июля сборная России уступила в матче четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией. Два часа игрового времени закончились ничьей (2:2), однако хорватам удалось взять преимущество в серии пенальти (4:3). В полуфинале победитель матча сыграет против Англии, а Бельгия встретится с Францией.