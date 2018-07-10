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Фитнес-приложение раскрыло данные о дислокации сотрудников спецслужб США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мобильное приложение Polar Flow раскрывает конфиденциальную информацию о местоположении военнослужащих и сотрудников спецслужб США. Итоги расследования, проведенного совместно с нидерландским онлайн-изданием De Correspondent, приводит сайт Bellingcat.

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Журналисты установили личности 6,5 тыс. пользователей Polar Flow, работавших на 200 секретных объектах по всему миру. Оказалось, что программа, сообщающая владельцу о состоянии организма во время тренировки, выводила в открытый доступ данные о месте, где проводятся занятия, а также раскрывала имена пользователей. Зафиксированные при помощи системы GPS данные находились на интернет-сайте Polar Flow.

Авторы расследования утверждают, что среди пользователей фитнес-приложения были сотрудники ФБР, Агентства национальной безопасности (АНБ) и высокопоставленный американский офицер, проходящий службу на военной базе, где размещено ядерное оружие.

Кроме того, с помощью Polar Flow можно было отследить военных США в Багдаде, военных советников в Афганистане и летчиков западной коалиции на Ближнем Востоке.

Разработчик приложения — финская компания Polar — заявила, что утечки личных данных через приложение не было, однако приостановила действие некоторых функций программы. В компании при этом отметили, что доступность своих данных регулирует сам пользователь.

В январе американская газета Washington Post сообщила, что соцсеть для спортсменов Strava позволяет обнаружить военные базы, размещенные в разных странах мира. В командовании ВС США тогда отметили, что Пентагон «изучает возможные последствия использования этой карты».

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