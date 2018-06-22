Эксперты обнаружили опасность популярного приложения для смартфонов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили вредное приложение для Android, похищающее личные данные пользователей. Речь идет о программе Advanced Battery Saver, которая обещает клиентам помощь в сохранении заряда устройства.

Как сообщается в блоге компании RiskIQ, приложение имеет целый ряд скрытых механизмов, о которых пользователи не подозревают. Оно собирает информацию о геолокации, звонках, SMS и других личных данных.

Кроме того, программа может изменять настройки и считывать интернет-трафик. Распространяется данное приложение через официальный магазин Google Play, уточняют специалисты.

По данным телеканала «360», несмотря на очевидный вред, заявленные функции приложение всё же выполняет — оно действительно следит за состоянием батареи и принудительно завершает энергоемкие процессы.

22 июня сообщалось, что обнаружен новый троянский вирус, способный контролировать управление мобильным устройством через мессенджер Telegram.