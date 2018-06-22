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Новый троян контролирует устройства при помощи Telegram

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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
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Обнаружен новый троянский вирус, способный контролировать управление мобильным устройством через мессенджер Telegram. Об этом сообщает издание Welivesecurity.

Обнаружили троян HeroRat специалисты компании ESET. Вредоносная программа создана для устройств на базе платформы Android. Распространяется вирус через неофициальные магазины приложений, соцсетей и мессенджеров. Программное обеспечение маскируется под программы, обещающие пользователям призы за скачивание — например, накрутку подписчиков, бесплатные биткоины или пакет мобильного интернета, сообщает телеканал «360».

После того как пользователь загрузил приложение, ему предлагают принять пользовательское соглашение и в отдельных случаях предоставить доступ к данным. После того как он соглашается, всплывает окно с сообщением о невозможности работы сервиса на этом устройстве и о его удалении. Иконка программы исчезает с рабочего стола устройства, но вирус начинает действовать. Он умеет перехватывать сообщения и способен отправлять их от лица владельца. Также вредоносное ПО может скачивать контакты, совершать вызовы, записывать аудио, использовать геолокацию, а еще делать снимки экрана и менять настройки гаджета. Для управления вирусом используют функционал бота Telegram.

19 июня создатели антивирусного ПО Bitdefender вычислили скрытую вредоносную программу, которая атакует компьютеры на платформе Windows 10. Вирус позволяет хакерам получать скриншоты с экранов зараженных устройств.

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