Полиция задержала создателя вируса для хищения денег с банковских карт

Полицейские в России задержали создателя вредоносного программного обеспечения для хищения денег с банковских карт.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, 27-летнего мужчину и его сообщников задержали территории Краснодарского края и Нижегородской области.

Против них возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Фигуранты помещены под домашний арест.

Полиция установила, что злоумышленники проводили массовую SMS-рассылку со ссылкой, по которой на смартфоны автоматически загружалось вредоносное ПО, предоставляющее преступникам доступ к системе мобильного банкинга.

Деньги потерпевших переводились на подконтрольные участникам группы счета в электронных платежных системах и обналичивались в терминалах с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц.

По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности злоумышленников превысил 10 млн рублей.

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