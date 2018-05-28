Прямой эфир

Полиция задержала создателя вируса для хищения денег с банковских карт

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в России задержали создателя вредоносного программного обеспечения для хищения денег с банковских карт.

Воровать деньги с карт стали чаще, но берут меньше
Ежегодное число краж с «пластика» выросло до 300 тыс.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, 27-летнего мужчину и его сообщников задержали территории Краснодарского края и Нижегородской области.

Против них возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Фигуранты помещены под домашний арест.

Полиция установила, что злоумышленники проводили массовую SMS-рассылку со ссылкой, по которой на смартфоны автоматически загружалось вредоносное ПО, предоставляющее преступникам доступ к системе мобильного банкинга.

Деньги потерпевших переводились на подконтрольные участникам группы счета в электронных платежных системах и обналичивались в терминалах с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц.

По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности злоумышленников превысил 10 млн рублей.

В середине мая эксперты выявили новый вирус — Vega Stealer, который может красть данные пользователей Mozilla Firefox и Google Chrome. Специалисты полагают, что при помощи этого вируса хакеры могут получить практически любую информацию о пользователе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС предупредило об опасности взлома хакерами автомобилей
Хакеры распространили новый вирус через файлы Word

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017