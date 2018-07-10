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Три детских лагеря в Забайкалье эвакуировали из–за подтопления

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Фото: ТАСС/Орлов Сергей
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Из-за сложной ситуации с паводком власти Забайкалья эвакуировали три детских лагеря. Об этом во вторник, 10 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Затопление угрожало двум лагерям комитета спорта Читы — «Жемчужина» и «Багульник». Кроме того, вывезены дети из палаточного лагеря «Таежный» в Нерчинском районе.

«В некоторых учреждениях смены закончились либо перенесены на неопределенный срок», — сообщили в минобразования.

9 июля в Забайкалье ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом рек. В некоторых районах частично отключено энергоснабжение. Утром во вторник оказались подтоплены 10 дачных кооперативов в Центральном и Железнодорожном районах Читы и поселки Шишкино, Береговой и Верх-Чита.

Разрушены четыре автомоста и один железнодорожный мост. К ликвидации последствий подтопления в регионе привлечены 403 человека и 89 единиц техники.

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