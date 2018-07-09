Режим ЧС объявлен на территории Забайкалья из-за паводка

Власти Забайкальского края объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом рек из-за сильных ливней. В регионе подтоплены шесть населенных пунктов, сообщила губернатор Наталья Жданова.

«С сегодняшнего дня на всей территории Забайкальского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление будет подписано», — заявила она на экстренном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что вышедшая из берегов река Кия подтопила около 560 домов в Шилкинском районе Забайкальского края. Из них были эвакуированы около двух тыс. человек. Паводок разрушил четыре автомобильных моста и один железнодорожный.