Две тысячи человек эвакуировали в Забайкалье из-за паводка

Вышедшая из берегов река Кия подтопила около 560 домов в Шилкинском районе Забайкальского края. Из них были эвакуированы около двух тыс. человек, сообщил глава города Шилка Сергей Сиволап.

«На сегодня в зоне затопления 560 домов, это около 2 тысяч жителей. Налажены эвакопункты, люди размещены в детсадах, общежитиях», — цитирует градоначальника «РИА Новости».

По его словам, паводок был вызван сильными ливнями, которые обрушились на регион три дня назад. В результате разлива реки были разрушены четыре автомоста и один железнодорожный мост.

Сиволап отметил, что уровень воды в реке начал подниматься в районе 13:00 по местному времени. «Копали обводные каналы, подняли технику по тревоге, обкапывали мосты, но река залила всю долину», — добавил он.