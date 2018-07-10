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Персонал ТЭЦ эвакуирован в Чите из-за паводка

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Фото: ТАСС/Евгений Епачинцев
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В Чите из-за паводка эвакуировали сотрудников ТЭЦ-2, которые не задействованы в оперативном управлении станцией. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (ТГК).

«В связи с подъемом уровня воды в реке Чита на Читинской ТЭЦ-2 специалистами проводятся работы по отсыпке дамбы, ситуация отслеживается постоянно, на данный момент проведена эвакуация персонала, незадействованного в оперативном управлении станцией», –– говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ТЭЦ-2 работает в штатном режиме.

В ходе совещания оперативного штаба был определен план действий при условии дальнейшего повышения уровня воды в реках Чита и Ингода.

«На случай возникновения угрозы подтопления Читинской ТЭЦ-2 отработаны действия персонала по переключению нагрузки на другие источники энергоснабжения», –– добавили в компании.

10 июля сообщалось, что паводок подтопил 10 дачных кооперативов и несколько сел в окрестностях Читы. Эвакуированы более 600 человек.

9 июля в Забайкалье был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом рек из-за обильных дождей. В некоторых зонах подтопления частично отключено энергоснабжение.

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