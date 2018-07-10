Паводок подтопил села и дачные кооперативы в окрестностях Читы

В результате выхода из берегов реки Читы из-за сильных дождей подтопленными оказались 10 дачных кооперативов в Центральном и Железнодорожном районах Читы и поселки Шишкино, Береговой и Верх-Чита.

Как сообщили в мэрии Читы, эвакуированы 600 человек, еще 300 покинули места подтопления самостоятельно.

«В Центральном районе города Читы подтоплены ДНТ «Автомобилист», «Лесная поляна», «Мелиоратор», «Садко», «Светофор», поселок Заречный. В общей сложности 150 участков. Было эвакуировано 70 человек. В Железнодорожном районе <…> эвакуировано 500 человек, 300 граждан выехали самостоятельно», — приводит сообщение «РИА Новости».

К настоящему моменту открыты пять пунктов временного размещения.

«Паводковые воды подтопили участки в Береговом, Верх-Чите, Шишкине. Местами вода подошла к домам. В настоящее время проводится подворовый обход для уточнения обстановки. Кроме того, в зоне подтоплений оказались несколько дачных кооперативов в окрестностях Читы», –– приводит ТАСС заявление МЧС по Забайкальскому краю.

К ликвидации последствий подтопления в регионе привлечены 403 человека и 89 единиц техники.

9 июля в Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом рек. В некоторых зонах подтопления частично отключено энергоснабжение.

По данным синоптиков, дожди в регионе в ближайшее время не прекратятся.