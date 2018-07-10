Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ из-за скандального видео

Футбольный союз Хорватии (HNS) отстранил помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира по футболу из-за видео, в котором он и защитник Домагой Вида скандируют «Слава Украине» и посвящают победу над сборной России киевскому «Динамо» и Украине.

Видео вызвало широкий общественный резонанс. Многие увидели в нем провокацию и политический подтекст.

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение и вынесла предупреждение Виде.

Хорватский футбольный союз принес извинения за действия делегата. Сам Вукоевич также извинился перед россиянами и заявил, что просто хотел поблагодарить украинский клуб, в котором играл долгое время, за поддержку.

«Я понимаю, что мои слова могли быть поняты по-другому. В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так», — сказал Вукоевич.

10 июля стало известно, что Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА заявление с объяснениями действий хорватских футболистов, скандировавших лозунг «Слава Украине».