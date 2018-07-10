Прямой эфир

Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ из-за скандального видео

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный союз Хорватии (HNS) отстранил помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира по футболу из-за видео, в котором он и защитник Домагой Вида скандируют «Слава Украине» и посвящают победу над сборной России киевскому «Динамо» и Украине.

Депутаты Верховной рады болели за Россию в матче с Хорватией
Украинские политики призвали не обращать внимания на послематчевое заявление хорватского футболиста Домагоя Виды

Видео вызвало широкий общественный резонанс. Многие увидели в нем провокацию и политический подтекст.

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение и вынесла предупреждение Виде.

Хорватский футбольный союз принес извинения за действия делегата. Сам Вукоевич также извинился перед россиянами и заявил, что просто хотел поблагодарить украинский клуб, в котором играл долгое время, за поддержку.

«Я понимаю, что мои слова могли быть поняты по-другому. В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так», — сказал Вукоевич.

10 июля стало известно, что Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА заявление с объяснениями действий хорватских футболистов, скандировавших лозунг «Слава Украине».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии после скандального видео
Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017