На Джонни Деппа подали в суд за избиение

Против известного американского актера Джонни Деппа подали иск в суд. Звезду Голливуда обвинили в избиении.

Как сообщает Associated Press, истцом выступил Грегг Брукс –– член съемочной группы фильма «Город лжи» об убийстве хип-хоп-исполнителя The Notorious B.I.G. В работе над картиной участвовал Депп.

По словам Брукса, актер дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

После этого с пострадавшего взяли расписку о том, что он не будет обращаться в суд, а как только мужчина подписал документ, его уволили.

Брукс уверяет, что во время инцидента Депп находился в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал непристойности, а потом напал на него и призвал подраться.

Телохранители актера сразу вмешались и увели его.

В мае сообщалось, что охранники Джонни Деппа подали на него в суд за эксплуатацию и компрометирующие действия.