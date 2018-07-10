Прямой эфир

На Джонни Деппа подали в суд за избиение

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Против известного американского актера Джонни Деппа подали иск в суд. Звезду Голливуда обвинили в избиении.

Как сообщает Associated Press, истцом выступил Грегг Брукс –– член съемочной группы фильма «Город лжи» об убийстве хип-хоп-исполнителя The Notorious B.I.G. В работе над картиной участвовал Депп.

По словам Брукса, актер дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

После этого с пострадавшего взяли расписку о том, что он не будет обращаться в суд, а как только мужчина подписал документ, его уволили.

Брукс уверяет, что во время инцидента Депп находился в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал непристойности, а потом напал на него и призвал подраться.

Телохранители актера сразу вмешались и увели его.

В мае сообщалось, что охранники Джонни Деппа подали на него в суд за эксплуатацию и компрометирующие действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
16-летний сын Джонни Деппа серьезно болен
Депп рассказал о потере всего состояния

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017