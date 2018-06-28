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16-летний сын Джонни Деппа серьезно болен

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Фото: TASS/Grant Pollard
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Проблемы со здоровьем возникли у 16-летнего сына американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради, пишет Daily Mail. Бывшие супруги были вынуждены отложить текущую работу из-за Джона Деппа младшего.

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Паради должна была представить в Париже свой новый фильм «Нож в сердце». Продюсер фильма Ян Гонсалес рассказал о том, что актрисе сообщили о «какой-то серьезной болезни» ее сына. После телефонного звонка она покинула съемочную группу еще до выхода на красную ковровую дорожку.

Депп прервал гастроли своей музыкальной группы, когда также узнал о том, что с сыном что-то случилось. Журналисты застали актера в Мюнхене выпрыгивающим из машины.

На публике Депп младший был замечен несколько дней назад в аэропорту Париж-Шарль де Голль. Подросток прилетел на премьеру фильма Паради, и, как отмечают очевидцы, было не похоже, что молодой человек болен.

В июне Джонни Депп рассказал, что потерял большую часть своего состояния. Теперь известный актер судится с компанией, управлявшей его деньгами. Он обвиняет менеджеров в махинациях с кредитами и растрате. Финансисты подали ответный иск: они уверяют, что Депп — жуткий транжира.

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