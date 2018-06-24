Депп рассказал о потере всего состояния

Звезда Голливуда Джонни Депп рассказал, что потерял большую часть своего состояния. По словам актера, его финансовыми делами занималась The Management Group (TMG), но данных о ситуации он не получал.

В беседе с журналистом издания The Rolling Stone Депп уточнил, что не разбирался в представленных ему на подпись документах.

«Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что доверял этим людям», — признался он.

Со своей стороны TMG обвиняет актера в растратах, утверждая, что звезда кино тратил на вино $30 тыс. ежемесячно. Сам Депп заявил, что тратил на вино гораздо больше.

По данным поверенных, артист купил за несколько лет 70 гитар, 200 картин, 45 люксовых авто, диван из шоу «Семейство Кардашьян» за $7 тыс. и стрелял из пушки прахом писателя Хантера Томсона за $3 млн.

Компанию и знаменитость ожидают суды: стороны подали взаимные иски.

RT пишет, что общие гонорары Деппа превратились в состояние в $650 млн, однако сейчас от этой суммы осталась незначительная часть.