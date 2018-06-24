Прямой эфир

Депп рассказал о потере всего состояния

0
Фото: TAСС/Zuma/Ray Tang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда Голливуда Джонни Депп рассказал, что потерял большую часть своего состояния. По словам актера, его финансовыми делами занималась The Management Group (TMG), но данных о ситуации он не получал.

В беседе с журналистом издания The Rolling Stone Депп уточнил, что не разбирался в представленных ему на подпись документах.

«Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что доверял этим людям», — признался он.

Со своей стороны TMG обвиняет актера в растратах, утверждая, что звезда кино тратил на вино $30 тыс. ежемесячно. Сам Депп заявил, что тратил на вино гораздо больше.

По данным поверенных, артист купил за несколько лет 70 гитар, 200 картин, 45 люксовых авто, диван из шоу «Семейство Кардашьян» за $7 тыс. и стрелял из пушки прахом писателя Хантера Томсона за $3 млн.

Компанию и знаменитость ожидают суды: стороны подали взаимные иски.

RT пишет, что общие гонорары Деппа превратились в состояние в $650 млн, однако сейчас от этой суммы осталась незначительная часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фотографии Джонни Деппа испугали поклонников
Поклонницы забросали Джонни Деппа нижним бельем на концерте в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017