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Джонни Депп потерял почти всё свое состояние

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Голливудский актер дал интервью, где рассказал, что потерял свое состояние. Артист судится с компанией, управлявшей его деньгами. Депп обвиняет менеджеров в махинациях с кредитами и растрате.

Финансисты подали ответный иск: они уверяют, что Депп — жуткий транжира. По данным поверенных, артист купил: 70 гитар, 200 картин, 45 люксовых авто, диван из шоу «Семейство Кардашьян» за $7 тыс, стрелял из пушки прахом писателя Хантера Томсона за $3 млн.

Развод с Эмбер Херд тоже обошелся «пирату» дорого — в $7 млн. После года брака молодая актриса заявила о домашнем насилии и побоях. Правда, договорившись об отступных, обещала не рассказывать о семейной жизни. Теперь Джонни пишет книгу о том, как его героя бросила жена и он потерял всё на свете.

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