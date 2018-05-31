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Джонни Депп встречался с русскими девушками за деньги

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Фото: TASS/Zuma/I-Images
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Известный актер и музыкант Джонни Депп, выступивший в России с концертами в составе группы Hollywood Vampires, организовывал в Москве встречи с русскими поклонницами за деньги. Цена такого «свидания» составляла $1 тыс. (около 62 тыс. рублей). 

Как сообщает «Комсомольская правда», встретиться с артистом захотели 40 девушек. Таким образом, Депп заработал почти 2,5 млн рублей.

Одной из поклонниц, встретившихся с кумиром, стала бизнесвумен Анастасия Ниязгулова. Девушка поделилась своими впечатлениями с журналистами. 

«Я зашла в комнату. И тут у меня случилась небольшая амнезия от дикого волнения», — рассказала девушка.

По ее словам, далее они обнялись и Джонни Депп поцеловал ее в щеку. Они сделали несколько общих фотографий, обменялись парой дежурных фраз и разошлись. 

Ранее 31 марта стало известно, что Депп попал в ДТП в Петербурге. Инцидент произошел, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

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