Экс-глава Еврокомиссии назвал причину санкционных разногласий ЕС и США

Экономические интересы Европы и США разошлись, и именно поэтому отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России. Об этом в интервью «Известиям» высказался бывший глава Еврокомиссии и правительства Италии Романо Проди.

Отвечая на вопрос о том, почему при усилении санкционного давления США на Россию Европа не стала действовать подобным образом, Проди подчеркнул несогласие отдельных членов ЕС с политикой Штатов.

«Дело, на мой взгляд, в том, что экономические пути и интересы Европы и США разошлись. Во-первых, если Европа раньше была заинтересована в росте экспорта в США, то сейчас этому препятствует много факторов. Во-вторых, торговать в современном мире становится всё сложнее, когда одна из сторон торговли объявляет, что ее приоритет — это внутренний рынок и что она теперь номер один. Этим, на мой взгляд, можно объяснить то, почему отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России».

Рассуждая о бессмысленности экономического давления на нашу страну, Проди высказал идею о том, что в случае принятия политического решения санкции могут быть отменены в один день.

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«Санкции в один день могут просто раствориться»