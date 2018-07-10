Прямой эфир
Сюжет:

Экс-глава Еврокомиссии назвал причину санкционных разногласий ЕС и США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономические интересы Европы и США разошлись, и именно поэтому отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России. Об этом в интервью «Известиям» высказался бывший глава Еврокомиссии и правительства Италии Романо Проди.

Отвечая на вопрос о том, почему при усилении санкционного давления США на Россию Европа не стала действовать подобным образом, Проди подчеркнул несогласие отдельных членов ЕС с политикой Штатов.

«Дело, на мой взгляд, в том, что экономические пути и интересы Европы и США разошлись. Во-первых, если Европа раньше была заинтересована в росте экспорта в США, то сейчас этому препятствует много факторов. Во-вторых, торговать в современном мире становится всё сложнее, когда одна из сторон торговли объявляет, что ее приоритет — это внутренний рынок и что она теперь номер один. Этим, на мой взгляд, можно объяснить то, почему отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России».

Рассуждая о бессмысленности экономического давления на нашу страну, Проди высказал идею о том, что в случае принятия политического решения санкции могут быть отменены в один день.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Санкции в один день могут просто раствориться»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петр Толстой: в ОБСЕ устали от антироссийской истерии
Вице-спикер Госдумы заявил, что среди западных коллег чувствуется усталость от осуждения Москвы
В сенате США заявили, что санкции против России не работают

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017