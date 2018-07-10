Угроза теракта на борту самолета Ryanair в Нидерландах оказалась ложной

Сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту голландского Эйндховена оказалось ложным. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее 10 июня лайнер, вылетавший в шотландский Эдинбург, был остановлен на взлетно-посадочной полосе из-за сообщения об угрозе теракта. После вывода пассажиров самолет осмотрели кинологи с собаками, однако подозрительных предметов не обнаружили.

На данный момент вылет рейсов из Эйндховена задерживается из-за нахождения воздушного судна на взлетно-посадочной полосе. Прибывающие рейсы направлены в амстердамский аэропорт Схипхол.