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Угроза теракта на борту самолета Ryanair в Нидерландах оказалась ложной

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Фото: Twitter.com
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Сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту голландского Эйндховена оказалось ложным. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее 10 июня лайнер, вылетавший в шотландский Эдинбург, был остановлен на взлетно-посадочной полосе из-за сообщения об угрозе теракта. После вывода пассажиров самолет осмотрели кинологи с собаками, однако подозрительных предметов не обнаружили.

На данный момент вылет рейсов из Эйндховена задерживается из-за нахождения воздушного судна на взлетно-посадочной полосе. Прибывающие рейсы направлены в амстердамский аэропорт Схипхол. 

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