СМИ сообщили об угрозе теракта на борту самолета Ryanair в Нидерландах

Вылет самолета авиакомпании Ryanair из аэропорта голландского города Эйндховена в шотландский Эдинбург задерживается в связи с угрозой теракта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Лайнер был остановлен на взлетно-посадочной полосе, пассажиров вывели из самолета. На данный момент воздушное судно осматривают кинологи с собаками.

Решение о запрете вылета было принято после получения военной полицией Нидерландов письма о бомбе на борту.

В связи с инцидентом вылет последующих рейсов задерживается. Аэропорт продолжает принимать рейсы на военно-воздушной базе, расположенной на противоположном конце от здания аэровокзала.