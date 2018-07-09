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Пассажирский Як-40 выкатился за пределы взлетной полосы в Якутии

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Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по РС(Я)
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Пассажирский самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в Якутии. Об этом сообщает сайт регионального главка МЧС России.

ЧП произошло 9 июля в городе Алдан после приземления в аэропорту. Самолет Як-40 авиакомпании «Аэро Братск» выполнял рейс из Олекминска.

«После посадки экипажу не удалось удержать самолет, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — приводит телеканал «360» сообщение региональных авиадиспетчерских служб. На борту находились 25 человек, включая 18 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным ТАСС, «Аэро Братск» выполняла чартерный рейс. На место ЧП выехали главы Алданского района и города Алдан. 

3 июля самолет из Турции экстренно сел во Внуково после сообщения о потере управления передней стойкой шасси. На борту было более 300 человек, никто из них не пострадал.

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