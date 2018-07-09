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Сенатор Кеннеди пожаловался на Лаврова американским СМИ

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди, член делегации конгресса США, посетившей Россию, пожаловался телеканалу CNN на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Кеннеди назвал главу российского МИДа «хулиганом», заявив, что встреча с ним была самой «трудной» частью визита.

«Мы перекинулись парой слов — он хулиган. Он произвел на меня впечатление парня, который начал свой путь в роли умника и пробился наверх. Это была довольная трудная встреча. Но, я думаю, нам удалось донести [свои] мысли», — цитирует сенатора «Газета.ру».

По словам Кеннеди, главным посылом конгрессменов властям РФ было требование «не вмешиваться в предстоящие выборы в конгресс». Сенатор также пообещал в противном случае ввести в отношении Москвы «драконовские меры».

США обвиняют РФ во «вмешательстве» с 2016 года после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. К настоящему моменту Вашингтон не предъявил никаких доказательств своих заявлений.

Москва неоднократно отмечала необоснованность обвинений во вмешательстве.

Американская делегация посетила РФ с визитом в период с 30 июня по 5 июля.

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