Сенатор Кеннеди пожаловался на Лаврова американским СМИ

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди, член делегации конгресса США, посетившей Россию, пожаловался телеканалу CNN на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Кеннеди назвал главу российского МИДа «хулиганом», заявив, что встреча с ним была самой «трудной» частью визита.

«Мы перекинулись парой слов — он хулиган. Он произвел на меня впечатление парня, который начал свой путь в роли умника и пробился наверх. Это была довольная трудная встреча. Но, я думаю, нам удалось донести [свои] мысли», — цитирует сенатора «Газета.ру».

По словам Кеннеди, главным посылом конгрессменов властям РФ было требование «не вмешиваться в предстоящие выборы в конгресс». Сенатор также пообещал в противном случае ввести в отношении Москвы «драконовские меры».

США обвиняют РФ во «вмешательстве» с 2016 года после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. К настоящему моменту Вашингтон не предъявил никаких доказательств своих заявлений.

Москва неоднократно отмечала необоснованность обвинений во вмешательстве.

Американская делегация посетила РФ с визитом в период с 30 июня по 5 июля.