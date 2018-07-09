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Российские болельщики записали исландцам ответ на «Калинку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В интернете появилось видео с российскими футбольными болельщиками, которые записали свой ответ исландцам, спевшим в середине июня русскую народную песню «Калинка».

Россияне исполнили кавер на исландскую народную песню — часть поют на русском, другую на английском, передает РЕН ТВ.

Сборная Исландии по футболу приобрела огромную популярность как среди фанатов футбола, так и среди людей, мало интересующихся спортом, благодаря своим организованным и музыкальным болельщикам. Еще в 2016 году во время чемпионата Европы во Франции сборная островного государства стала сенсацией не только из-за прохода в 1/4 финала, но и из-за своих боевых кличей, которые исполняли болельщики на трибунах и сами футболисты сборной.

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