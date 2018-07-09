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Евросоюз проконтролирует борьбу Киева с коррупцией

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Обязательным условием для выделения Евросоюзом какой-либо помощи Украине является борьба с коррупцией, заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

«Мы будем контролировать результаты борьбы с коррупцией при выделении любой помощи», -— заявил чиновник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС–Украина в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в июне о борьбе с коррупцией как о главном условии для предоставления помощи Украине со стороны ЕС говорил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

С 2015 года Украине также оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения ряда реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.

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