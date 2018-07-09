Собянин открыл движение по эстакадам от Рублевского до Можайского шоссе

Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по двум новым эстакадам Северо-Западной хорды на участке от Рублевского до Можайского шоссе.

По словам мэра, длина улично-дорожной сети Северо-Западной хорды (СЗХ) после реконструкции и строительства будет вдвое больше Третьего транспортного кольца (ТТК). Также Собянин добавил, что там возвели 26 искусственных сооружений, включая уникальный винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения, благодаря которому удалось соединить 10 районов Москвы, а также самый сложный в РФ Алабяно-Балтийский тоннель, пишет НСН.

Северо-Западная хорда пройдет через северные и южные районы города от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта, будет соединять крупные магистрали, включая Мичуринский проспект и Рублевское, Сколковское, Звенигородское, Ленинградское, Дмитровское, Можайское и Волоколамское шоссе. Это позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, а также другие крупные магистрали города.

7 июля Сергей Собянин рассказал о новой системе борьбы с пробками в Москве.