Штраф за борщевик на участке составит до 1 млн рублей

Наказание в виде штрафов для собственников земельных участков, заросших борщевиком, предусмотрено законопроектом, разработанным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для юридических лиц штраф может составить до одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс–службе ведомства в понедельник, 9 июля, передает ТАСС.

Первая в России программа по борьбе с борщевиком начала реализовываться в Московской области с 2018 года, в течение года из бюджета на эти цели планируется потратить 300 млн рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отметил, что для юридических лиц предусмотрены штрафы от 150 тыс. рублей до одного млн.

«Для должностных лиц примерные размеры — 20–50 тыс. рублей, а для физических — в пределах 3–5 тыс. рублей», — отметил он.

Законопроект министерства установит, как именно собственники земли должны бороться с борщевиком и определит полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы.

Осенью 2017 года Разин рассказал о трех основных методах борьбы с борщевиком: механический — скашивание и выкапывание корневища — около 18 тыс. рублей за 1 га, химическая обработка смесями, уничтожающими сорняк, — 23 тыс. рублей за 1 га, а третий — агротехнический, который предполагает введение в оборот земель, не использованных ранее.

Борщевик Сосновского — крупное многолетнее растение высотой до 3 м. Вызывает ожоги при контакте с кожей. Сорняк особенно опасен в период цветения и в жару, когда эфирные масла активно испаряются с листьев. Растение внесено в каталог чужеземных биологических видов, опасных для страны.

