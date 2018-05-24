Зараженные борщевиком территории подсчитают в Псковской области

В 2018 году в Псковской области пройдет мониторинг территорий, засоренных борщевиком. Об этом сообщил глава регионального филиала Россельхозцентра Юрий Бабахин. Он уточнил, что мониторинг будет проведен в рамках госзадания.

Бабахин отметил, что от борщевика страдают все регионы Северо-Запада, и для борьбы с этим опасным растением нужна федеральная программа. Это затратная работа, признал чиновник. При этом, по его словам, в соседней Белоруссии борщевика мало и власти жалуются, что он поступает из России.

«Популяция борщевика в регионе снижается, но до окончательной победы еще далеко», — цитирует Бабахина Псковское агентство информации.

Портал iz.ru осенью 2017 года сообщал о том, что власти Подмосковья планировали заложить средства на борьбу с борщевиком при формировании бюджета на 2018 год. Об этом сообщал губернатор Андрей Воробьев.

Борщевик Сосновского — крупное многолетнее растение высотой до 3 м. Вызывает ожоги при контакте с кожей. Сорняк особенно опасен в период цветения и в жару, когда эфирные масла активно испаряются с листьев.