Канадский бобер и грузинский борщевик угрожают экологии России

Академия наук создает информационную базу об инвазиях (чужеродных биологических видах), представляющих опасность для экологии различных регионов России. Систематизированные данные позволят усилить борьбу с инфекциями, приносимыми организмами-переселенцами, помочь сбережению животного и растительного мира России. Большинство потенциальных вредителей, попавших в базу, имеют североамериканское происхождение.

Исполнитель проекта — Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Эта организация уже составила список из 100 наиболее опасных инвазионных видов растений и животных, оказывающих потенциально негативное воздействие на природное биоразнообразие и здоровье человека. 36 из них способны вытеснять местные виды флоры и фауны, а 37 — существенно изменять облик локальных экосистем. Наиболее опасными ученые признали канадского бобра, самшитовых бабочек-огневок, моллюсков дрейссена, а также некоторые виды водорослей, распространение которых приводит к гибели речных животных.

Оказалось, что регион происхождения большинства опасных переселенцев — Северная Америка. Например, канадские бобры, по утверждению руководителя проекта, доктора биологических наук Вароса Петросяна, настолько агрессивнее европейских, что могут полностью уничтожить более мирных представителей семейства бобровых уже к 2050 году.

Среди чужеземных вредоносных растений — борщевик Сосновского, занесенный к нам из Грузии: он уничтожает всю другую флору в ареале своего обитания.

— Такие виды представляют угрозу для природных и антропогенных экосистем, негативно влияют на состояние лесного хозяйства, экономическую эффективность агропромышленных и рыбоводческих предприятий. То и дело появляются новые, ранее не известные в России растения и животные, потенциальный вред которых требует оценки. Не исключена и возможность использования чужеродных видов для целенаправленных диверсий, — предостерег Варос Петросян.

Как пояснил ученый, в соответствии с международной конвенцией о биологическом разнообразии, каждая страна обязана самостоятельно контролировать процессы инвазии. В частности, животные и растения, наносящие вред экологическим системам государств, должны истребляться.

Другая важная часть работы ученых — помочь избежать уничтожения тех видов, которые безопасны для природных экосистем.

— Мы выполнили комплекс полевых и лабораторных исследований. Для организмов различной систематической принадлежности требуются различные методы. Поэтому отличительная особенность нашего проекта — использование широкого спектра методических подходов: анализ информации, полученной с космических спутников, сбор данных при помощи беспилотных дронов, экосистемное обследование десятков водоемов в разных регионах, аквариумные эксперименты и др., — рассказал Варос Петросян.

— Виды-вселенцы, внедряясь в новые для себя (аборигенные) сообщества, наносят им существенный ущерб из-за биологической конкуренции. Чужеродные виды порой радикально изменяют местообитания аборигенных, снижают численность последних и фактически вытесняют их. Инвазионный процесс превратился в глобальную экологическую проблему, — пояснили «Известиям» в Минприроды.

Однако создание базы опасных растений, животных и микроорганизмов-переселенцев — лишь начало пути борьбы с их вредоносным воздействием, считает директор ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов.

— С чего-то надо начинать решение проблемы инвазии. Но, помимо самих биологических видов, необходимо проанализировать и то, что они несут внутри себя, чем они больны или заражены. Очень часто это никак не контролируется, и разгораются эпидемии, приводящие к гибели как сельскохозяйственных, так и диких животных, — добавил Денис Колбасов в беседе с «Известиями».

Проект выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда и рассчитан на три года. С 2016 года на него уже потрачено более 11 млн рублей.