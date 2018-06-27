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Бульдозеры будут бороться с борщевиком в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле начали выводить борщевик. Из-за опасного человека уже пострадал как минимум один человек.

Один из жителей Дзержинского района пытался уничтожить заросли борщевика самостоятельно. В итоге мужчина получил сильные ожоги и проходил лечение в течение месяца. Теперь администрация района намерена привлекать бульдозеры для устранения угрозы. Они снимут слой земли толщиной 30 см вместе с корневой системой опасных растений. Об этом сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на «Тагил-ТВ».

Специалисты уточняют, что борщевик способен наносить серьезные ожоги, которые проявляются через несколько часов после контакта кожи с соком. Травмы могут стать серьезнее при попадании прямых солнечных лучей.

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