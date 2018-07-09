В Таиланде на поверхность вывели восьмого спасенного ребенка

Спасатели вывели на поверхность восьмого ребенка из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Его перевели в полевой госпиталь около входа в пещеру, пишет газета Khaosod.

Ранее сегодня на поверхность вывели шестого и седьмого ребенка.

Операцию по спасению детей из затопленной пещеры возобновили с наступлением сумерек. Сотрудники экстренных служб планируют выводить детей из пещеры парами в сопровождении двух опытных аквалангистов. В мероприятии задействованы более 90 дайверов.

Накануне, 8 июля, спасатели вывели из пещеры четверых детей. Двоих из них доставили в больницу города Чианграя, остальные находятся в полевом лагере.

Несовершеннолетние являются членами школьной футбольной команды. Они отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, чтобы отметить день рождения одного из детей. Однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Пропавших искали в течение 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.