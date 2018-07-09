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Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск начал испытывать мини-субмарину, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде. Видеозапись он опубликовал в своем Twitter.

Испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. На кадрах видно, как дайверы тестируют аппарат: один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.

Крошечная подлодка размером с ребенка имеет корпус, выполненный из тех же материалов, что и ракета Falcon9. Она оснащена резервуаром для жидкого кислорода и получилась настолько легкой, что всего два дайвера могут протолкнуть ее через узкие проходы пещеры.

Спелеолог-подводник Георгий Сапожников считает, что разработанная Маском субмарина интересна, но не подходит для данной ситуации.

«Она неудобна именно в той конфигурации пещеры, с которой приходится иметь дело спасателям. Пещера узкая, там есть узкие ходы, и геометрические размеры дюралевой капсулы просто не позволят ей пройти», — сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

Эксперт добавил, что есть другие разработки, более старые, которые используют французы — это стандартные спасательские носилки. На них грузят пострадавшего, надевают на него полнолицевую маску и транспортируют.

23 июня 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной школы отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг. Спустя несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

Спасательная операция началась 8 июля. К настоящему моменту удалось вывести на поверхность четырех школьников.

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