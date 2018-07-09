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Автобус с детьми из Белоруссии попал в аварию в Румынии

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Крупное ДТП с участием автобуса с белорусскими детьми произошло в Румынии. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 19 пассажирам, в том числе 17 подросткам, сообщает агентство БЕЛТА.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 8 июля, около города Сучава. В автобусе находилось 43 ребенка, сопровождающие и водители.

Глаз отметил, что медицинский осмотр не выявил у пострадавших травм, угрожающих их жизни и здоровью. «Все потерпевшие уже выписаны из медицинского учреждения», — добавил он.

Известно, что дети направлялись на отдых в Болгарию. Других подробностей инцидента не сообщается.

8 июля в Турции произошла крупная железнодорожная авария. По последним данным, в результате схода вагонов пассажирского поезда погибли 24 человека, еще 338 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших были шесть граждан России.

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