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Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Вологде

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Фото: МЧС РФ/35.mchs.gov.ru
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В Вологде пять человек, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По данным ТАСС, авария произошла утром в воскресенье, 8 июля. На перекрестке улиц Козленская и Предтеченская столкнулись реанимобиль марки «Газель» и легковой автомобиль марки KIA. Сообщается, что неотложка везла в больницу ребенка с мамой. У спецмашины были включены проблесковые маячки и звуковые сигналы.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковой иномарки. Обстоятельства столкновения сейчас выясняют правоохранительные службы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса в Орле. ДТП произошло 8 июля на улице Итальянская в Заводском районе города.

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