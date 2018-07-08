Двое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Орлом

Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса в Орле. Как сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе, ДТП произошло в 6:16 в воскресенье, 8 июля, на улице Итальянская в Заводском районе города.

Сообщается, что в результате аварии еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами. Все пострадавшие могут быть гражданами Украины, отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фуры и двух легковых автомобилей в Ульяновской области.