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Двое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Орлом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса в Орле. Как сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе, ДТП произошло в 6:16 в воскресенье, 8 июля, на улице Итальянская в Заводском районе города.

Сообщается, что в результате аварии еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами. Все пострадавшие могут быть гражданами Украины, отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фуры и двух легковых автомобилей в Ульяновской области.

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