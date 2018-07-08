Двое погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП в Ульяновской области

Два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фурой и двумя легковыми автомобилями в Ульяновской области. ДТП произошло в 04:30 в воскресенье, 8 июля.

По данным ТАСС, рано утром на 103-м км трассы Р-178 возле села Гулюшево в Сурском районе столкнулись три автомобиля — ВАЗ 21099, KIA Sportage и фура Volvo. В результате погибли два человека, находившиеся в отечественном авто.

Накануне в Челябинской области при столкновении трех грузовых автомобилей погибли два человека. ДТП произошло утром 7 июля на трассе Челябинск–Троицк.