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Двое погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП в Ульяновской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фурой и двумя легковыми автомобилями в Ульяновской области. ДТП произошло в 04:30 в воскресенье, 8 июля.

По данным ТАСС, рано утром на 103-м км трассы Р-178 возле села Гулюшево в Сурском районе столкнулись три автомобиля — ВАЗ 21099, KIA Sportage и фура Volvo. В результате погибли два человека, находившиеся в отечественном авто.

Накануне в Челябинской области при столкновении трех грузовых автомобилей погибли два человека. ДТП произошло утром 7 июля на трассе Челябинск–Троицк.

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