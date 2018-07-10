Правительство в обмен на новый курс

От чешского правительства потребуют нормализации отношений с Москвой и отмены санкций в отношении РФ. Об этом «Известиям» заявили в Коммунистической партии Чехии и Моравии. Также в КПЧМ подчеркнули, что намерены блокировать любые антироссийские меры нового кабмина, который формируется в стране с октября 2017 года. Впервые за почти 30 лет стабильность правящей коалиции зависит именно от коммунистов.

Новому правительству Чехии, в состав которого входят министры от АНО (лидером партии является премьер Андрей Бабиш) и Чешской социал-демократической партии, для получения вотума доверия не хватает нескольких голосов. Единственной политической силой, которая готова поддержать новое правительство, оказалась КПЧМ. При этом в самой партии заявили «Известиям», что будут добиваться более сбалансированной внешней политики Чехии и готовы блокировать любые антироссийские шаги.

— Мы выступаем за нормализацию отношений с Россией. Это было всегда одним из наших приоритетов, от которого мы не намерены отказываться. Безусловно, мы будем требовать снятия антироссийских санкций, которые вредят не только экономике нашей страны, но и всей Европе. Проявления русофобской политики для нас неприемлемы, — сказал «Известиям» руководитель международного отдела ЦК КПЧМ Ярослав Роман. — Сейчас возникла ситуация, когда правящая коалиция вынуждена прислушиваться к нашему мнению. Поэтому мы верим, что сможем повлиять не только на внутреннюю, но и внешнюю политику.

Коммунистическая партия будет регулярно поднимать вопрос о снятии санкций в парламенте страны, заявил «Известиям» депутат Европейского парламента от КПЧМ Яромир Кохличек.

— Нынешняя ситуация, когда сотрудничество между Евросоюзом и РФ фактически заморожено, ненормальная. Нам нужен диалог, а не постоянный поиск абсурдных предлогов для того, чтобы продлевать санкции или пытаться другими способами вредить Москве. Экономики многих европейских стран страдают от такой политики. Необходимо восстанавливать экономические и политические контакты, а также развивать гуманитарное сотрудничество, — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на то что выборы в нижнюю палату парламента страны (палата депутатов) состоялись еще в октябре 2017 года, победившая партия АНО 78 кресел в 200-местном парламенте) долгое время искала политических партнеров для коалиции. Спустя некоторое время на переговоры пошли социал-демократы, однако для формирования большинства их 15 мандатов не хватило. Поэтому свои услуги АНО предложили коммунисты, также имеющие 15 мест в парламенте.

Новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем было назначено президентом Милошем Земаном 27 июня. На днях председатель КПЧМ Войтех Филип официально заявил, что коммунистическая партия поддержит правительство меньшинства. Голосование по вотуму доверия намечено на 11 июля.

— Правящая коалиция может оказаться довольно стабильной. Для социал-демократов это шанс оказаться в правительстве, несмотря на фактический проигрыш на последних выборах. Для коммунистов это возможность легитимизироваться и выполнять функцию контроля. Коммунистическая партия сейчас действительно сможет блокировать антироссийские действия, если Прага начнет их предпринимать. Иначе правительству грозит падение, — пояснил «Известиям» итальянский политолог, эксперт по странам Восточной Европы Джузеппе Майелло.

По его словам, КПЧМ может продвигать идею отмены антироссийских санкций, однако надо понимать, что чешское правительство не в состоянии сиюминутно изменить ситуацию. Главную роль здесь играют ключевые страны Евросоюза — в первую очередь Германия и Франция. Эксперт подчеркнул, что активнее всех за нормализацию отношений сейчас выступает итальянское правительство, которое также не может быстро поменять вектор ЕС. Тем не менее Чехия может пополнить ряды стран, требующих восстановления связей с РФ и таким образом оказать давление на Брюссель. Особенно, если учитывать неоднократные заявления президента страны Милоша Земана о необходимости нормализовать российско-чешские отношения.