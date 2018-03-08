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В Праге состоялась инаугурация Милоша Земана

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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В Праге в четверг, 8 марта, состоялась церемония вступления в должность на второй пятилетний срок переизбранного в январе президентом Чешской Республики Милоша Земана. Инаугурация прошла на совместном заседании нижней и верхней палат национального парламента во Владиславском зале древней королевской и императорской резиденции.

На ней присутствовали представители политической, деловой, научной и культурной элиты страны, высокопоставленные иностранные гости, среди которых был посол РФ в Чехии Александр Змеевский, передает ТАСС.

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Земан заявил, что продолжит активно поддерживать национальную экономическую дипломатию в интересах республиканского бизнеса. Одни из наиболее значимых результатов для чешской экономики, по его словам, принесли визиты в Россию и Китай.

«Это особо важно в поездках в страны, где существует президентский режим. Потому что президент президента лучше понимает. Это работу я намерен продолжать», — сказал Земан.

Инаугурация Земана прошла не совсем гладко. Несколько политиков от правых партий покинули Владиславский зал во время вступительной речи президента в знак протеста против его критики независимых СМИ.

Земан впервые был избран главой Чехии в 2013 году. Новый мандат у него истекает 8 марта 2023 года.

В конце января белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии. В его поздравлении отмечается, что переизбрание Земана — свидетельство признания народом Чехии заслуг президента.

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