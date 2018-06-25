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Президент Чехии в среду назначит новое правительство

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Указ о назначении нового правительства чешский лидер Милош Земан может подписать уже в среду. Об этом сообщила в понедельник, 25 июня, радиостанция Czech Radio (Чешское радио).

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представил Земану состав правительства, в которое вошли представители движения ANO и Чешской социал-демократической партии (ЧСДП). Кандидатом на кресло министра юстиции предложена Татьяна Мала (от ANO), претендент на пост главы министерства промышленности и торговли — Марта Новакова (от ANO), социал-демократ Петр Крчал — кандидат на пост министра труда, а его коллега по партии Антонин Станек — возможный будущий министр культуры.

На должность главы МИД страны президенту предложили 40-летнего евродепутата Мирослава Похе, кандидатура которого вызывает сомнения у главы государства, отмечает радиостанция.

Движение ANO выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, но однопартийный кабинет во главе с премьером Бабишем не получил зимой доверия парламента.

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