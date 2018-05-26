Премьер Чехии заявил о значительном ущербе перехода на евро

Переход в расчеты на евро не является приоритетной задачей правительства Чехии. Такое мнение выразил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Я доволен, что мы сохранили крону (чешская национальная валюта — ред.). С нашей валютой все в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчеты на евро не является приоритетом», — отметил Бабиш, выступая на политической дискуссии на тему «Каким мы хотим видеть Евросоюз».

По словам премьера, принятие евро нанесло бы значительный ущерб экономики страны. Он добавил, что чешское правительство не собирается финансировать погашение греческих и итальянских долгов, что придется делать государствам еврозоны.