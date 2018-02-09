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Чешский премьер заявил о недопустимости референдума о выходе страны из Евросоюза

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Референдума о выходе Чехии из состава Евросоюза не будет.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьера страны Андрей Бабиш в пятницу, 9 февраля.

«Референдум о Czexit no go (не пройдет). Я с этим никогда не соглашусь», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Бабиш добавил, что Чехия могла бы играть в Евросоюзе и более значительную роль.

О референдуме Czexit (по примеру британского Brexit) говорит вошедшая по итогам выборов в парламент страны партия «Свобода и прямая демократия», возглавляемая чешским правым политиком Томио Окамурой.

30 января чешский премьер рассказал главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру о совместном плане стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) по решению миграционной проблемы.

В частности, по мнению группы, необходимо сделать акцент не на распределении мигрантов по странам ЕС, а на усилении охраны внешних границ ЕС, включая морские.

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