Чешский премьер заявил о недопустимости референдума о выходе страны из Евросоюза

Референдума о выходе Чехии из состава Евросоюза не будет.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьера страны Андрей Бабиш в пятницу, 9 февраля.

«Референдум о Czexit no go (не пройдет). Я с этим никогда не соглашусь», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Бабиш добавил, что Чехия могла бы играть в Евросоюзе и более значительную роль.

О референдуме Czexit (по примеру британского Brexit) говорит вошедшая по итогам выборов в парламент страны партия «Свобода и прямая демократия», возглавляемая чешским правым политиком Томио Окамурой.

30 января чешский премьер рассказал главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру о совместном плане стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) по решению миграционной проблемы.

В частности, по мнению группы, необходимо сделать акцент не на распределении мигрантов по странам ЕС, а на усилении охраны внешних границ ЕС, включая морские.