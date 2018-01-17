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Премьер Чехии отправил правительство в отставку

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в среду объявил об отставке кабинета министров.

«Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи», — приводит «РИА Новости» заявление Бабиша.

Президент Чехии ранее объявил, что предоставляет Бабишу вторую попытку формирования кабинета министров.

Напомним, во вторник парламент Чехии отказал в доверии кабинету Андрея Бабиша.

В Чехии на 26–27 января запланирован второй тур выборов президента. По итогам первого тура, который состоялся на прошлой неделе, Милош Земан набрал 38,56% голосов избирателей, его соперник Иржи Драгош получил поддержку у 26,60% избирателей.

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