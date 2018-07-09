Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии в Богородском районе Нижегородской области. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека.

Авария произошла возле заправочной станции. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, одну из машин бросило на отбойник. В ней сработали подушки безопасности, водителя и пассажира зажало в салоне. Прибывшие на место спасатели извлекли из автомобиля тела погибших. Еще один человек был доставлен в больницу, сообщает ИА «НьюсНН».

ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщал портал iz.ru, в Турции шесть россиян пострадали в ДТП. На трассе Мугла-Фетхие микроавтобус, ехавший из Мармариса в аэропорт Даламан, столкнулся с трактором.