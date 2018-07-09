Черчесов собрался «сделать лучше» на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что национальная команда добьется лучшего результата на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

8 июля тренерский штаб и футболисты сборной России посетили фан-зону на Воробьевых горах в Москве и пообщались с болельщиками.

Черчесов отметил, что их поддержка «чувствовалась с первой секунды» мирового первенства.

«Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда», — приводит ТАСС слова специалиста.

Сборная России не сумела преодолеть стадию 1/4 финала чемпионата мира, проиграв с серии пенальти хорватской команды. Это лучшее достижение в истории национальной команды. Трижды российские футболисты принимали участие в финальной стадии мундиаля — в 1994, 2002 и 2014 годах. Во всех трех случаях команда не выходила из группы.

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