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Бэкхем подшутил над Ибрагимовичем после победы в пари на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Kirsty Wigglesworth
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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подшутил над экс-форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем после матча между сборными стран в 1/4 финала чемпионата мира.

7 июля Ибрагимович и Бекхэм заключили пари, согласно которому швед должен был прийти в майке сборной Англии на матч на стадионе «Уэмбли», а в перерыве съесть картошку фри.

«Похоже, кто-то снова едет на «Уэмбли», — написал Бекхэм в своем Instagram.

Англичане 7 июля обыграли сборную Швеции в матче 1/4 финала со счетом 0:2. В полуфинале, который пройдет 11 июля в Москве, сборную Англии ждет команда Хорватии.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался 14 июня и продлится по 15 июля.

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