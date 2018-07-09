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Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет

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Системы ПВО Сирийской арабской республики (САР) отразили атаку по авиабазе «Тифор» (Т-4) в провинции Хомс, сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Источник агентства в военных кругах уточнил, что ракетный удар нанес Израиль.

Сирийские ПВО подбили израильский самолет

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Отмечается, что в ходе отражения атаки системы ПВО Сирии подбили один из самолетов противника.

«Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство», — передает сирийское агентство.

В армии Израиля отказались комментировать возможную причастность к атаке на авиабазу «Тифор». В военном ведомстве страны отметили, что сообщения в иностранной прессе не комментируют.

Израиль усилил присутствие на границе с Сирией

В начале июля армия Израиля усилила позиции на границе с Сирией танками и артиллерией.

Меры были приняты на фоне возобновившихся боевых действий в районах, граничащих с еврейским государством.

«Войска этим утром были развернуты в рамках мер предосторожности и повышения боеготовности в свете событий на Голанских высотах на территории Сирии», — заявили в минобороны Израиля.

Тогда эти действия в пресс-службе армии страны назвали «защитой собственных границ».

Удар по целям около Дамаска

В июне израильские военные не стали комментировать сообщения о нанесении ударов по целям вблизи международного аэропорта Дамаска. Тогда в военном ведомстве страны обратили внимание, что «не комментируют иностранные сообщения».

Со своей стороны, представители правозащитных организаций сообщили журналистам, что удар нанесли самолеты израильских ВВС со стороны Голанских высот, передает «Интерфакс». Ракеты поразили склад вооружений, принадлежащий ливанской шиитской партии «Хезболлах».

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