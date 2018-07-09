Прямой эфир

Посольство РФ в США посоветовало ЦРУ обновить карту России

0
Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство в США посоветовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) скорректировать карту России и добавить туда Крым в ответ на публикации в социальных сетях.

Украинские власти угрожают словацким политикам из-за Крыма
Участники делегации из Словакии проигнорировали предупреждение Киева о недопустимости поездки на полуостров

В день матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии на своей странице в Twitter ЦРУ поздравило российскую команду с выходом в четвертьфинал и разместило подборку фактов о России, в том числе карту и статистические данные, пишет «РИА Новости».

Российское диппредставительство поздравления приняло, но предложило разведывательной службе обновить данные о населении и площади страны и прикрепило карту с включенным в состав Крымом, а также более свежие данные о населении.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.

В конце июня Трамп в ответ на вопрос журналистов о принадлежности полуострова и возможности его признания российской территорией сказал: «Посмотрим». При этом в воссоединении Крыма и России он призвал винить администрацию экс-президента Барака Обамы.

Кроме того, во время встречи c лидерами G7 американский лидер заявил, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

8 июля политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера, который заявил, что журналисты неправильно истолковали слова Дональда Трампа о возможном признании Крыма российским. По словам эксперта, американским властям просто выгодно не признавать факт воссоединения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп прояснил позицию администрации Трампа по признанию Крыма
Украинский посол раскритиковал австрийскую газету за «соблазнительное» описание Ялты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017