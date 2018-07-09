Посольство РФ в США посоветовало ЦРУ обновить карту России

Российское посольство в США посоветовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) скорректировать карту России и добавить туда Крым в ответ на публикации в социальных сетях.

В день матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии на своей странице в Twitter ЦРУ поздравило российскую команду с выходом в четвертьфинал и разместило подборку фактов о России, в том числе карту и статистические данные, пишет «РИА Новости».

Российское диппредставительство поздравления приняло, но предложило разведывательной службе обновить данные о населении и площади страны и прикрепило карту с включенным в состав Крымом, а также более свежие данные о населении.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.

В конце июня Трамп в ответ на вопрос журналистов о принадлежности полуострова и возможности его признания российской территорией сказал: «Посмотрим». При этом в воссоединении Крыма и России он призвал винить администрацию экс-президента Барака Обамы.

Кроме того, во время встречи c лидерами G7 американский лидер заявил, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

8 июля политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера, который заявил, что журналисты неправильно истолковали слова Дональда Трампа о возможном признании Крыма российским. По словам эксперта, американским властям просто выгодно не признавать факт воссоединения.