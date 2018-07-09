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Пентагон сообщил о гибели в Афганистане еще одного военного

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Фото: Global Look Press/Dominique A. Pineiro
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Американский военнослужащий Джозеф Масиэль погиб в Афганистане при исполнении операции «Страж свободы». Об этом сообщил Пентагон.

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«Капрал Джозеф Масиэль из Калифорнии погиб 7 июля 2018 года в провинции Урузган, Афганистан, от ранений, полученных в ходе очевидной инсайдерской атаки», — заявили в американском военном ведомстве. Текст сообщения Пентагона приводит «Интерфакс».

Ранее в миссии НАТО «Решительная поддержка» сообщили о гибели американского военнослужащего. Всего на территории Афганистана находится около 14 тыс. военных из США, составляющих костяк миссии НАТО по поддержке и подготовке местных сил.

Президент Афганистана Ашраф Гани 30 июня объявил о прекращении перемирия и начале военных действий против боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). В тот же день в результате ударов ВВС Афганистана были ликвидированы как минимум 12 членов группировки.

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