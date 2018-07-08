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В Афганистане погиб военнослужащий США

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Фото: REUTERS/James Mackenzie
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Американский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения в результате нападения 7 июля на юге Афганистана.

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«Раненые находятся в стабильном состоянии и в настоящее время проходят лечение», — говорится в заявлении миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает британское издание Daily Mail.

В НАТО заявили, что расследование происшествия ведется. При этом в альянсе не раскрыли личность убитого и не уточнили, где произошло нападение.

Сообщается, что на территории Афганистана находится около 14 тыс. американских военнослужащих, составляющих костяк миссии НАТО по поддержке и подготовке местных сил.

Президент Афганистана Ашраф Гани 30 июня объявил о прекращении перемирия и начале военных действий против боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). В тот же день в результате ударов ВВС Афганистана были ликвидированы как минимум 12 членов группировки.

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